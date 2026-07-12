Чоловік відмовився від повістки: суд призначив йому термін ув'язнення

Повістка, працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Львівська РВА, Львівський обласний ТЦК та СП. Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

На Полтавщині уродженця Харкова засудили за ухилення від призову на військову службу. Чоловік не схотів отримувати повістку. До військкомату він також не прибув, хоча й не мав поважних причин для неявки.

Про це в суботу, 11 липня, повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, 7 травня 2024 року фігурант отримав умовний термін за ухилення від мобілізації. 25 вересня того ж року у приміщенні ТЦК йому намагалися повторно вручити повістку. Отримувати документ чоловік відмовився — за цим фактом склали відповідний акт.

"Йому належним чином оголосили її зміст, зокрема повідомили про необхідність наступного дня прибути до ТЦК та СП для відправки до війська на навчання. Процес вручення повістки зафіксували на відео", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

У визначений час чоловік до ТЦК та СП не прибув.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений зазначив, що не може долучитися до ЗСУ, тому що має хвороби та незадовільний стан здоров'я. Попри це, висновок ВЛК, яка визнала його придатним до служби, чоловік не оскаржував.

Котелевський районний суд Полтавської області 2 липня врахував те, що порушника раніше вже судили за аналогічний злочин. Підсудному призначили три роки позбавлення волі, але за сукупністю вироків додали до терміну ще шість місяців — загальний термін ув'язнення становитиме три з половиною роки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що житель Вінницької області відмовився від отримання повістки. Чоловік хворіє на гепатит B і має відстрочку, тому що доглядає за хворою матір'ю. Упродовж двох років він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Полтавщині зварника визнали винним в ухиленні від призову. Чоловік глухий на одне вухо та має бронювання. Його засудили до року іспитового строку.