Суд визнав хворого на гепатит винним в ухиленні від мобізації

Чоловіки проходять ВЛК. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК, "МикВісті". Колаж: Новини.LIVE

У Вінницькій області чоловік, якого визнали придатним до служби, не схотів отримувати повістку. Порушник має відстрочку. Попри це, за ухилення від призову суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку, який Бершадський районний суд Вінницької області ухвалив 11 червня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 9 липня 2024 року ВЛК визнала військовозобов'язаного придатним до служби в тилових підрозділах, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. 16 січня минулого року чоловіку намагалися вручити повістку, згідно з якою він мав 18 січня о 09:00 прибути до призовного пункту. Чоловік відмовився отримувати документ і в зазначену дату та час не прийшов до ТЦК.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину заперечував. Чоловік заявив, що має низку хронічних хвороб, зокрема гепатит В, приймає ліки та раз на шість місяців проходить обстеження у Вінниці. Дружина підсудного має третю групу інвалідності. До того ж фігурант доглядає за матір'ю із другою групою інвалідності, через що в лютому минулого року отримав відстрочку.

Під час винесення вироку суддя врахував пом'якшувальні обставини: порушник раніше не мав судимостей, утримує неповнолітню дитину та дружину з інвалідністю, доглядає матір і потребує періодичного лікування. Підсудному призначили чотири роки позбавлення волі, але замінили реальний термін ув'язнення двома роками іспитового строку.

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