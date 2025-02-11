Чоловіка з інвалідністю не випустили за кордон — що вирішив суд

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Львівській області виключений з військового обліку чоловік, який має третю групу інвалідності, не зміг виїхати за кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому до суду звернувся виключений з військового обліку чоловік, який у жовтні минулого року хотів виїхати до Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська". Він має третю групу інвалідності та з 2022 року виключений з військового обліку.

Однак прикордонники відмовили чоловіку в перетині кордону. Вони заявили, що в нього немає документів для виїзду в період дії воєнного стану в Україні.

Внаслідок цього чоловік звернувся до суду, аби скасувати відмову.

Що вирішив суд

"Суд дійшов висновку, що поведінка відповідача у спірних правовідносинах не відповідає визначеному ч. 2 ст. 2 КАС України критерію законності, та порушує право позивача на перетин державного кордону як особи з інвалідністю", — зазначено у рішенні суду.

Суд визнав відмову в перетині кордону незаконною та скасував її.

Нагадаємо, у Києві суд розглянув справу чоловіка, який восени лаявся на поліцейських та працівників ТЦК під час перевірки документів.

Також військовослужбовець самовільно залишив частину та не повернувся на службу. Під час затримання він кинув у правоохоронців фугасну міну. Внаслідок цього відбулося судове засідання.