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Мужчина с инвалидностью не смог уехать за границу — приговор суда

11 февраля 2025 23:03
Виктория Козырь - редактор
Мужчину с инвалидностью не выпустили за границу — что решил суд
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области исключенный из воинского учета мужчина, который имеет третью группу инвалидности, не смог выехать за границу. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале в суд обратился исключенный из воинского учета мужчина, который в октябре прошлого года хотел выехать в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская". У него третья группа инвалидности, и с 2022 года он исключен из воинского учета.

Однако пограничники отказали мужчине в пересечении границы. Они заявили, что у него нет документов для выезда в период действия военного положения в Украине.

В результате мужчина обратился в суд, чтобы отменить отказ.

Что решил суд

"Суд пришел к выводу, что поведение ответчика в спорных правоотношениях не соответствует определенному ч. 2 ст. 2 КАС Украины критерию законности и нарушает право истца на пересечение государственной границы как лица с инвалидностью", — указано в решении суда.

Суд признал отказ в пересечении границы незаконным и отменил его. 

Напомним, в Киеве суд рассмотрел дело мужчины, который осенью ругался на полицейских и работников ТЦК во время проверки документов.

Также военнослужащий самовольно оставил часть и не вернулся на службу. Во время задержания он бросил в правоохранителей фугасную мину. В результате этого состоялось судебное заседание.

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