Мужчину с инвалидностью не выпустили за границу — что решил суд

Мужчина с инвалидностью не смог уехать за границу — приговор суда
Во Львовской области исключенный из воинского учета мужчина, который имеет третью группу инвалидности, не смог выехать за границу. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В феврале в суд обратился исключенный из воинского учета мужчина, который в октябре прошлого года хотел выехать в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская". У него третья группа инвалидности, и с 2022 года он исключен из воинского учета.
Однако пограничники отказали мужчине в пересечении границы. Они заявили, что у него нет документов для выезда в период действия военного положения в Украине.
В результате мужчина обратился в суд, чтобы отменить отказ.
Что решил суд
"Суд пришел к выводу, что поведение ответчика в спорных правоотношениях не соответствует определенному ч. 2 ст. 2 КАС Украины критерию законности и нарушает право истца на пересечение государственной границы как лица с инвалидностью", — указано в решении суда.
Суд признал отказ в пересечении границы незаконным и отменил его.
Напомним, в Киеве суд рассмотрел дело мужчины, который осенью ругался на полицейских и работников ТЦК во время проверки документов.
Также военнослужащий самовольно оставил часть и не вернулся на службу. Во время задержания он бросил в правоохранителей фугасную мину. В результате этого состоялось судебное заседание.
Читайте Новини.LIVE!