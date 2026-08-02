Чоловік забезпечував військовозобов'язаних фіктивною інвалідністю: вирок суду

Військовий квиток, судівський молоток. Фото: sud.ua, nta.ua. Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Житель Волинської області організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. За межі України чоловіки призовного віку виїжджали завдяки фальшивим документам про інвалідність. Порушнику загрожувало позбавлення волі, але суд замінив покарання на менш суворе.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 10 липня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант підшукував чоловіків, які хотіли виїхати за кордон, надавав їм інструкції, а потім переправляв "клієнтів" через автомобільний пункт пропуску "Устилуг". Співучасник, особу якого наразі встановлюють, забезпечував громадян призовного віку фальшивими пенсійними посвідченнями з інвалідності 3-ї групи.

Крім того, участь в оборудках брали ще два спільники, один із яких рідний брат ділка. Обидва перевозили військовозобов'язаних за кордон, але не знали, що пасажири виїжджають за межі України незаконно.

У 2023 році за допомогою підроблених документів за кордон у вересні потрапили двоє чоловіків призовного віку, а в листопаді — ще один військовозобов'язаний. Перших "клієнтів" вивезли автомобілем Opel, а наступного — мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Рішення суду

Порушник визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому п'ять років в'язниці, але замінив реальний термін ув'язнення роком іспитового строку. Крім того, упродовж двох років засуджений не матиме права працювати у сфері пасажирських перевезень.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтави підробив довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження дитини. Чоловік сподівався, що завдяки фальшивим документам зможе отримати відстрочку. Його оштрафували.

Також Новини.LIVE з посиланням на ZAXID.net писав, що нацгвардійця засудили за хабарництво. Військовослужбовець пообіцяв, що не доставлятиме перехожого до ТЦК та СП, якщо той йому заплатить. Того ж дня на банківський рахунок родича підсудного надійшло 150 доларів.