Як суд покарав жителя Львівщини за ухилення від військового призову

Зала суду. Фото ілюстративне: knute.edu.ua

Уродженець села Великосілки Львівської області ухилився від військового призову. Свою відмову від мобілізації чоловік пояснив тим, що наразі не може служити, тому що доглядає за хворими родичами.

Про це йдеться у вироку, який Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області ухвалив у понеділок, 10 березня.

Читайте також:

Деталі справи

У лютому 2024 року фігуранта, який прямував на роботу, зупинили представники ТЦК та СП. Чоловіку повідомили про необхідність прийти до територіального центру комплектування й пройти огляд ВЛК, однак отримувати повістку він відмовився. Працівники ТЦК та СП викликали на місце поліцейських, які зафіксували порушення: ухилення від військового призову під час мобілізації.

Деталі справи

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік пояснив, що не мав змоги служити, бо доглядає за хворою матір'ю та дружиною, яка має інвалідність III групи, та попросив, щоб його виправдали.

Суддя визнала військовозобов'язаного винним. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду ще набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть чоловіка, який живцем спалив свою співмешканку. Убивці загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківській області чоловік викрав лампадку з Алеї Героїв. За це його засудили до 30 годин громадських робіт.