Как суд наказал жителя Львовщины за уклонение от военного призыва

Мужчина заявил, что "не может служить" — что решил суд
Уроженец села Великоселки Львовской области уклонился от военного призыва. Свой отказ от мобилизации мужчина объяснил тем, что сейчас не может служить, потому что ухаживает за больными родственниками.
Об этом говорится в приговоре, который Каменка-Бугский районный суд Львовской области вынес в понедельник, 10 марта.
Детали дела
В феврале 2024 года фигуранта, который направлялся на работу, остановили представители ТЦК и СП. Мужчине сообщили о необходимости прийти в территориальный центр комплектования и пройти осмотр ВВК, однако получать повестку он отказался. Работники ТЦК и СП вызвали на место полицейских, которые зафиксировали нарушение: уклонение от военного призыва по мобилизации.
Детали дела
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина объяснил, что не имел возможности служить, потому что ухаживает за больной матерью и женой, которая имеет инвалидность III группы, и попросил, чтобы его оправдали.
Судья признала военнообязанного виновным. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.
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