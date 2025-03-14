Как суд наказал жителя Львовщины за уклонение от военного призыва

Зал суда. Фото иллюстративное: knute.edu.ua

Уроженец села Великоселки Львовской области уклонился от военного призыва. Свой отказ от мобилизации мужчина объяснил тем, что сейчас не может служить, потому что ухаживает за больными родственниками.

Об этом говорится в приговоре, который Каменка-Бугский районный суд Львовской области вынес в понедельник, 10 марта.

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Детали дела

В феврале 2024 года фигуранта, который направлялся на работу, остановили представители ТЦК и СП. Мужчине сообщили о необходимости прийти в территориальный центр комплектования и пройти осмотр ВВК, однако получать повестку он отказался. Работники ТЦК и СП вызвали на место полицейских, которые зафиксировали нарушение: уклонение от военного призыва по мобилизации.

Детали дела

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина объяснил, что не имел возможности служить, потому что ухаживает за больной матерью и женой, которая имеет инвалидность III группы, и попросил, чтобы его оправдали.

Судья признала военнообязанного виновным. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове будут судить мужчину, который заживо сжег свою сожительницу. Убийце грозит пожизненное заключение.

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