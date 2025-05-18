Житель Черкащини відмовився від мобілізації та хотів поїхати на ТОТ — як його покарав суд

Чигиринський районний суд Черкаської області. Фото: monitor-info.com.ua

У Черкаській області чоловік не схотів мобілізуватися, хоча отримав повістку. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який у середу, 14 травня, ухвалив Чигиринський районний суд Черкаської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому минулого року підсудний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У жовтні чоловік отримав повістку, але від мобілізації відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік заявив, що ніколи не службив в армії й не погоджується з висновком ВЛК, оскільки та проходила на надто швидко.

"Не визнає процедуру мобілізації, оскільки для загальної мобілізації необхідно оголошення воєнного стану, який наразі не оголошено. На його переконання мобілізація має стосуватися всіх, можуть залишатися немобілізованими лише президент і головнокомандувач", — зазначається у вироку.

Також підсудний заявив, що чекає на "відкриття кордонів", бо на тимчасово окупованій території Запорізької області в нього залишилося житло та проживають рідні.

Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок військовослужбовцю. Боєць не схотів виконати наказ про ротацію особового складу.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі засудили до позбавлення волі солдата. Військовий помилково отримав 2,4 мільйона гривень зарплати, витратив частину цієї суми та пішов у СЗЧ.