Житель Черкасской области отказался от мобилизации и хотел поехать на ВОТ — как его наказал суд

Чигиринский районный суд Черкасской области. Фото: monitor-info.com.ua

В Черкасской области мужчина не захотел мобилизоваться, хотя получил повестку. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который в среду, 14 мая, принял Чигиринский районный суд Черкасской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале прошлого года подсудимый прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. В октябре мужчина получил повестку, но от мобилизации отказался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Мужчина заявил, что никогда не служил в армии и не согласен с заключением ВВК, поскольку та проходила на слишком быстро.

"Не признает процедуру мобилизации, поскольку для всеобщей мобилизации необходимо объявление военного положения, которое пока не объявлено. По его убеждению мобилизация должна касаться всех, могут оставаться немобилизованными только президент и главнокомандующий", — отмечается в приговоре.

Также подсудимый заявил, что ждет "открытия границ", потому что на временно оккупированной территории Запорожской области у него осталось жилье и проживают родные.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

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