Чоловік заради відстрочки оформив "інвалідність" сину: вирок суду

Хлопчик на кріслі колісному. Фото ілюстративне: vdio.com

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Лубнах Полтавської області чоловік призовного віку придбав документи про інвалідність свого неповнолітнього сина. Завдяки таким махінаціям він отримав не лише відстрочку від призову до війська, а й грошову допомогу від держави. Порушнику загрожувало позбавлення волі, але покарання замінили менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Лубенський міськрайонний суд Полтавської області виніс 3 серпня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант домовився про виготовлення фальшивого медичного висновку та корінця до цього документа на ім'я свого неповнолітнього сина. Дитина не мала жодних захворювань, які могли би стати підставою для інвалідності, тому в медичних паперах зазначили неправдиву інформацію: написали, що в неповнолітнього ревматична хвороба мітрального клапана. Фальшиві документи завірили підробленими печатками та реквізами медичного закладу.

Обвинувачений отримав підробки 23 травня минулого року, а вже 28 травня подав фальшивий медичний висновок до Управління соціального захисту населення Лубенської міської ради. Чоловіку як батькові дитини з інвалідністю призначили державну соціальну допомогу. У період від 28 травня до 31 грудня він отримав 19 тисяч 426 гривень державних виплат.

У липні того ж року фігурант звернувся до ТЦК і оформив відстрочку, надавши копію підробленого медичного документа.

Рішення суду

Фігурант визнав свою провину та відшкодував збитки Пенсійному фонду. Чоловіка визнали винним у підробленні документів і шахрайстві (ч. 3 і 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому три роки в'язниці, але замінив покарання на рік іспитового строку.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на НАБУ повідомляв, що працівника СБУ підозрюють у хабарництві. За даними слідства, він знав про схему незаконного отримання відстрочки, але за гроші затягував викриття злочину. Порушника судитимуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що жителя Волинської області засудили за організацію схеми переправлення. Чоловік забезпечував військовозобов'язаних фіктивними документами про інвалідність. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.