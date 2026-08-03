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Головна Мобілізація Відстрочка за 68 тисяч доларів: працівника СБУ судитимуть за хабарництво

Відстрочка за 68 тисяч доларів: працівника СБУ судитимуть за хабарництво

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 03:32
Працівника СБУ судитимуть за підозрою в хабарництві
Затримання працівника СБУ. Фото: НАБУ

Співробітника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області підозрюють у хабарництві. Йдеться про надання відстрочки за гроші. Вартість такої послуги, за даними слідства, становила 68 тисяч доларів.

Про це 29 липня повідомило НАБУ, передає Новини.LIVE.

Працівника СБУ судитимуть за підозрою в одержанні хабаря
Працівник СБУ відповість перед судом за одержання хабаря. Фото: скриншот повідомлення НАБУ

"Обіцяв навмисно затягувати викриття схеми, допоки зацікавлені особи не отримають відстрочку", — зазначили в НАБУ.

Надалі фігурант, використовуючи службові повноваження, мав приховати участь певних людей у схемі. 

Гроші, які вилучили у працівника СБУ
Хабар, який вилучили у працівника СБУ. Фото: НАБУ

У лютому поточного року представнику СБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, — Ред.).

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У травні слідство завершили. Справу скерували до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю Кіровоградської обласної прокуратури Яну Шасс повідомляв, що житель Кіровоградщини пропонував військовозобов'язаному виключення з військового обліку. За сім тисяч доларів він обіцяв надати чоловіку призовного віку фальшиві медичні довідки. Справу розгляне суд.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДБР писав, що військовий двічі скоїв СЗЧ і під час втечі зі служби вбив сусіда. Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі. Свою провину він не визнав.

суд сбу відстрочка
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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