Чоловік заради відстрочки підробив документи: вирок суду

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Полтаві чоловік використав підроблені документи, щоб отримати відстрочку від призову. Справу розглянув суд. Порушника оштрафували.

Про це в п'ятницю, 17 липня, повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант самостійно підробив довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження дитини. В останньому документі він змінив рік народження. Надалі військовозобов'язаний пред'явив фальшиві папери військовослужбовцям ТЦК та СП: розраховував, що в такий спосіб підтвердить своє право на відстрочку як багатодітний батько, але його брехню викрили.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину і погодився на розгляд справи без судового засідання. Кримінальне провадження розглянули у спрощеному порядку. За підроблення і використання підроблених офіційних документів чоловік має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, суд стягнув із нього вісім тисяч гривень, щоб компенсувати витрати на проведення експертиз.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру повідомляв, що на Львівщині 29-річний військовозобов'язаний ухилився від призову. Чоловік пояснив, що не може служити через релігійні переконання. Суд призначив йому три роки в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Управління СБ України в Рівненській області писав, що житель Рівного працевлаштовував військовозобов'язаних на об'єкт критичної інформації. Надалі такі чоловіки отримували бронювання. Порушника судитимуть.