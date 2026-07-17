Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Суд обрав вірянину покарання за ухилення від призову

Суд обрав вірянину покарання за ухилення від призову

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 03:32
На Львівщині вірянина засудили за ухилення від мобілізації
Повістка, група оповіщення. Фото ілюстративне: wem.ua, 4vlada.com. Колаж: Новини.LIVE

У Стрийському районі Львівської області 29-річний чоловік ухилився від призову на військову службу. Свій вчинок порушник пояснив релігійними переконаннями. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.

Про це 8 липня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.  

Деталі справи 

За даними слідства, у червні 2024 року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до служби. Того ж дня чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав прибути на відправлення до військової частини. Підписувати документ військовозобов'язаний відмовився, а до ТЦК та СП у визначений час не прибув.

Рішення суду 

Обвинувачений свою провину не визнав. 

"Свою відмову він пояснював релігійними переконаннями та стверджував, що не проходив ВЛК", — зазначили у прокуратурі.

Читайте також:

Суд спростував усі доводи підсудного та призначив йому три роки позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Управління СБ України в Рівненській області повідомляв, що житель Рівного допомагав військовозобов'язаним ухилятися від призову. Чоловік працевлаштовував громадян призовного віку на підприємство критичної інфраструктури, завдяки чому вони отримували бронювання. Порушника судитимуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав, що на Івано-Франківщині чоловік побив працівників ТЦК та СП. Інцидент стався, коли група оповіщення проводила мобілізаційні заходи. Зловмисника засудили до року іспитового строку.

суд мобілізація судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації