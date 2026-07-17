На Львівщині вірянина засудили за ухилення від мобілізації

Повістка, група оповіщення. Фото ілюстративне: wem.ua, 4vlada.com. Колаж: Новини.LIVE

У Стрийському районі Львівської області 29-річний чоловік ухилився від призову на військову службу. Свій вчинок порушник пояснив релігійними переконаннями. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.

Про це 8 липня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у червні 2024 року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до служби. Того ж дня чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав прибути на відправлення до військової частини. Підписувати документ військовозобов'язаний відмовився, а до ТЦК та СП у визначений час не прибув.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину не визнав.

"Свою відмову він пояснював релігійними переконаннями та стверджував, що не проходив ВЛК", — зазначили у прокуратурі.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Управління СБ України в Рівненській області повідомляв, що житель Рівного допомагав військовозобов'язаним ухилятися від призову. Чоловік працевлаштовував громадян призовного віку на підприємство критичної інфраструктури, завдяки чому вони отримували бронювання. Порушника судитимуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав, що на Івано-Франківщині чоловік побив працівників ТЦК та СП. Інцидент стався, коли група оповіщення проводила мобілізаційні заходи. Зловмисника засудили до року іспитового строку.