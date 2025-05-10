Чоловік переправляв військовозобов'язаних за межі України — яке покарання обрав для нього суд

Українські прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Закарпатській області чоловік "допомагав" військовозобов'язаним тікати за кордон. Його притягнули до кримінальної відповідальність.

Про це йдеться у вироку, який Великоберезнянський районний суд Закарпатської області ухвалив у понеділок, 5 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалам, у грудні 2023 року "послугою" обвинуваченого скористався внутрішній переселенець, який хотів виїхати за кордон. Фігурант завіз цього "клієнта" та ще кількох військовозобов'язаних у ліс і за тисячу доларів пояснив, як рухатися далі, аби перетнути кордон і уникнути затримання.

Подорож виявилася невдалою, оскільки переселенець заблукав у лісі й зустрівся із прикордонниками. У січні 2024 року він вирішив помститися переправнику й погодився співпрацювати із правоохоронцями. Цього разу обвинувачений схотів отримати 2,5 тисячі гривень. "Клієнту" він наказав придбати кусачки для дроту, рукавиці, маску та балаклаву. Переправник обіцяв довести військовозобов'язаного до поля, після чого той мав подолати ще один кілометр лісом і на кордоні або перекусити дріт, або перелізти через нього.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що обманював "клієнта", бо хотів заробити грошей. За словами підсудного, дорогу до кордону він не знав, а з оплати в січні 2024 року отримав лише 400 доларів. Також він повідомив, що наразі є військовим і служить за контрактом.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі й конфіскації майна.

Нагадаємо, у Закарпатській області двоє чоловіків за гроші змінювали облікові дані чоловіків в Єдиному державному реєстрі призовників. Одного з них засудили до іспитового терміну, іншого оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Харкові чоловіки підпалили автомобіль військовослужбовця. Порушники діяли на замовлення, однак оплату за виконання "завдання" так і не отримали.