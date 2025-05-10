Мужчина переправлял военнообязанных за пределы Украины — какое наказание избрал для него суд

Украинские пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Закарпатской области мужчина "помогал" военнообязанным бежать за границу. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Великоберезнянский районный суд Закарпатской области вынес в понедельник, 5 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре 2023 года "услугой" обвиняемого воспользовался внутренний переселенец, который хотел выехать за границу. Фигурант завез этого "клиента" и еще нескольких военнообязанных в лес и за тысячу долларов объяснил, как двигаться дальше, чтобы пересечь границу и избежать задержания.

Путешествие оказалось неудачным, поскольку переселенец заблудился в лесу и встретился с пограничниками. В январе 2024 года он решил отомстить переправщику и согласился сотрудничать с правоохранителями. На этот раз обвиняемый захотел получить 2,5 тысячи гривен. "Клиенту" он приказал приобрести кусачки для проволоки, перчатки, маску и балаклаву. Переправщик пообещал довести военнообязанного до поля, после чего тот должен был преодолеть еще один километр по лесу и на границе либо перекусить проволоку, либо перелезть через нее.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что обманывал "клиента", потому что хотел заработать денег. По словам подсудимого, дорогу к границе он не знал, а из оплаты в январе 2024 года получил только 400 долларов. Также он сообщил, что сейчас является военным и служит по контракту.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы и конфискации имущества.

Напомним, в Закарпатской области двое мужчин за деньги меняли учетные данные мужчин в Едином государственном реестре призывников. Одного из них приговорили к испытательному сроку, другого оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчины подожгли автомобиль военнослужащего. Нарушители действовали по заказу, однако оплату за выполнение "задания" так и не получили.