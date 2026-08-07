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Головна Мобілізація Чоловік "зливав" маршрути ТЦК в Telegram: суд ухвалив вирок

Чоловік "зливав" маршрути ТЦК в Telegram: суд ухвалив вирок

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 03:32
Суд покарав чоловіка, який зливав маршрути ТЦК в Telegram
Суд оштрафував працівника ТЦК. Фото: sud.ua, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

У Черкасах судили чоловіка, який був адміністратором одразу 8 Telegram-груп та розповідав про маршрути ТЦК та поліції погодними шрифтами. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Деталі справи 

Згідно з матеріалами справи, у період із середини жовтня до середини грудня 2024 року чоловік керував 8 Telegram-групами, у яких учасники поширювали відомості про час і місця проведення заходів з оповіщення, а також про маршрути пересування працівників ТЦК та правоохоронних органів.

Щоб приховати справжній зміст повідомлень, учасники груп застосовували умовні позначення, пов’язані з погодними явищами. Серед таких — "дощ", "гроза", "хмарно", "сонце", "сухо, а також відповідні емодзі.

Згідно вироку, було задокументовано 32 подібні випадки, що стосувалися різних населених пунктів Черкаської області, зокрема Умані, Сміли, Канева, Золотоноші, Шполи, Городища, Корсуня-Шевченківського та Чорнобая.

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Суд встановив, що адміністратор мав технічні можливості для видалення повідомлень, блокування користувачів і обмеження поширення інформації, однак свідомо не вживав таких заходів.

У суді вважають, що функціонування цих Telegram-спільнот сприяло тому, щоб військовозобов’язані могли уникати місць проведення заходів з оповіщення, що створювало передумови для ухилення від виконання військового обов’язку та заважало проведенню мобілізаційних заходів.

Обвинувачений повністю погодився з висунутими йому обвинуваченнями та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Придніпровський районний суд Черкас визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України в умовах особливого періоду. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас засудженого звільнили від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.

Окремо суд ухвалив рішення про конфіскацію майна. Так у власність держави передано мобільний телефон iPhone 15 Pro Max разом із SIM-картками, який був використаний для адміністрування Telegram-спільнот.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

суд мобілізація судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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