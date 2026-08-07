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Главная Мобилизация Мужчина "сливал" маршруты ТЦК в Telegram: суд вынес приговор

Мужчина "сливал" маршруты ТЦК в Telegram: суд вынес приговор

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 03:32
Суд наказал мужчину, который публиковал маршруты ТЦК в Telegram
Суд оштрафовал сотрудника ТЦК. Фото: sud.ua, "Суспільне". Коллаж: Новини.LIVE

В Черкассах судили мужчину, который был администратором сразу 8 Telegram-групп и сообщал о маршрутах ТЦК и полиции жирным шрифтом. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Детали дела

Согласно материалам дела, в период с середины октября по середину декабря 2024 года мужчина руководил 8 Telegram-группами, в которых участники распространяли информацию о времени и местах проведения оповещательных мероприятий, а также о маршрутах передвижения сотрудников ТЦК и правоохранительных органов.

Чтобы скрыть истинный смысл сообщений, участники групп использовали условные обозначения, связанные с погодными явлениями. Среди них — "дождь", "гроза", "пасмурно", "солнце", "сухо", а также соответствующие эмодзи.

Согласно приговору, было зафиксировано 32 подобных случая, касавшихся различных населенных пунктов Черкасской области, в частности Умани, Смилы, Канева, Золотоноши, Шполы, Городища, Корсуня-Шевченковского и Чернобая.

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Суд установил, что администратор имел технические возможности для удаления сообщений, блокировки пользователей и ограничения распространения информации, однако сознательно не принимал таких мер.

В суде считают, что функционирование этих Telegram-сообществ способствовало тому, что военнообязанные могли избегать мест проведения мероприятий по оповещению, что создавало предпосылки для уклонения от исполнения воинского долга и мешало проведению мобилизационных мероприятий.

Обвиняемый полностью согласился с выдвинутыми ему обвинениями и заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Решение суда

Приднепровский районный суд Черкасс признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с препятствованием законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях особого периода. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время осужденного освободили от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью три года.

Отдельно суд принял решение о конфискации имущества. Так, в собственность государства передан мобильный телефон iPhone 15 Pro Max вместе с SIM-картами, который использовался для администрирования Telegram-сообществ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд мобилизация судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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