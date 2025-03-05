Чоловік знайшов помилку у повістці — що вирішив суд

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

На Хмельниччині суд скасував штраф військовозобов'язаному. Це сталося через помилку в повістці.

Про це йдеться у вироку Старосинявського районного суду.

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Деталі справи

Згідно з наказом начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за відсутність у військкоматі в термін, вказаний у повістці. Чоловік оскаржив це рішення в суді, вважаючи його незаконним.

Позивач зазначив, що вчасно оновив свої дані, вказавши правильну адресу місця проживання. Тому у розпорядженні ТЦК та СП були актуальні відомості про його місце перебування. Однак повістку надіслали за неправильною адресою, внаслідок чого вона повернулася з відміткою "неправильно зазначена/відсутня адреса". Через це позивач не отримав інформацію про наявність повістки і, відповідно, не з'явився за місцем призначення.

Також чоловік додав, що наразі оформляє відстрочку від мобілізації, тому самостійно з`явився до військкомату, де отримав направлення на ВЛК. Його прооперували, й він лікується по теперішній час.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік понад рік був у СЗЧ, оскільки мав доглядати за хворою бабусею. Він отримав тюремний термін.

Також ми писали, що у Київській області директор лікарні допомагав ухилянту.