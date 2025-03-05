Мужчина нашел ошибку в повестке — что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Хмельницкой области суд отменил штраф военнообязанному. Это произошло из-за ошибки в повестке.

Об этом говорится в приговоре Старосинявского районного суда.

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Детали дела

Согласно приказу начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки, мужчина был привлечен к административной ответственности за отсутствие в военкомате в срок, указанный в повестке. Мужчина обжаловал это решение в суде, считая его незаконным.

Истец отметил, что вовремя обновил свои данные, указав правильный адрес места жительства. Поэтому в распоряжении ТЦК и СП были актуальные сведения о его месте пребывания. Однако повестку прислали по неправильному адресу, в результате чего она вернулась с отметкой "неправильно указан/отсутствует адрес". Из-за этого истец не получил информацию о наличии повестки и, соответственно, не явился по месту назначения.

Также мужчина добавил, что сейчас оформляет отсрочку от мобилизации, поэтому самостоятельно явился в военкомат, где получил направление на ВВК. Его прооперировали, и он лечится по настоящее время.

Напомним, на Львовщине мужчина более года был в СОЧ, поскольку должен был ухаживать за больной бабушкой. Он получил тюремный срок.

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