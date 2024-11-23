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Чоловіка мобілізували, попри відстрочку — що вирішив суд

23 листопада 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Вінницькій області мобілізували чоловіка, який мав відстрочку — що вирішив суд
Будівля Вінницького окружного адміністративного суду. Фото: adm.vn.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Вінницькій області чоловіка, який мав відстрочку, призвали на військову службу. Щоб оскаржити рішення ТЦК та СП, громадянин звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, який Вінницький окружний адміністративний суд ухвалив 23 серпня поточного року.

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Деталі справи

Наказ про мобілізацію позивача начальник ТЦК виніс 31 травня. Чоловік, якого призвали, згідно з рішенням Мінекономіки, мав відстрочку включно до 31 листопада, однак працівники ТЦК не вжили заходів для того, щоб це перевірити. У червні мобілізований подав позов до суду, зазначивши, що підлягає виключенню зі списків особового складу військової частини, оскільки наказ про його зарахування до лав війська видали внаслідок незаконного рішення начальника ТЦК.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що ТЦК мав перевірити наявність чи відсутність у військовозобов'язаного права на відстрочку від призову за мобілізацією. Наказ начальника ТЦК визнали протиправним і скасували, а військову частину Нацгвардії зобов'язали виключити позивача зі списків особового складу.

Нагадаємо, у Дніпрі винесли вирок колаборанту. Згідно із судовими матеріалами, юнак передавав росіянам фото й відео критичної інфраструктури, ТЦК і блокпостів. За вчинене він проведе 15 років за ґратами.

Також ми повідомляли, що в Харкові засудили до дев'яти років позбавлення волі 71-річного чоловіка, який зарізав ножем свою 47-річну дружиною. Причиною вбивства стали ревнощі.

суд військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці судові рішення

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