В Винницкой области мобилизовали мужчину, который имел отсрочку — что решил суд

Здание Винницкого окружного административного суда. Фото: adm.vn.court.gov.ua

В Винницкой области мужчину, имевшего отсрочку, призвали на военную службу. Чтобы оспорить решение ТЦК и СП, гражданин обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Винницкий окружной административный суд принял 23 августа текущего года.

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Детали дела

Указ о мобилизации истца начальник ТЦК вынес 31 мая. Призванный мужчина, согласно решению Минэкономики, имел отсрочку включительно до 31 ноября, однако работники ТЦК не приняли меры для того, чтобы это проверить. В июне мобилизованный подал иск в суд, отметив, что подлежит исключению из списков личного состава воинской части, поскольку приказ о его зачислении в ряды войска издали в результате незаконного решения начальника ТЦК.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у военнообязанного права на отсрочку от призыва по мобилизации. Приказ начальника ТЦК сочли противоправным и отменили, а воинскую часть Нацгвардии обязали исключить истца из списков личного состава.

Напомним, в Днепре вынесли приговор коллаборанту. Согласно судебным материалам, юноша передавал россиянам фото и видео критической инфраструктуры, ТЦК и блокпостов. За совершенное он проведет 15 лет за решеткой.

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