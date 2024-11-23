Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд arrow

Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

23 ноября 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Винницкой области мобилизовали мужчину, который имел отсрочку — что решил суд
Здание Винницкого окружного административного суда. Фото: adm.vn.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Винницкой области мужчину, имевшего отсрочку, призвали на военную службу. Чтобы оспорить решение ТЦК и СП, гражданин обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Винницкий окружной административный суд принял 23 августа текущего года.

Читайте также:

Детали дела

Указ о мобилизации истца начальник ТЦК вынес 31 мая. Призванный мужчина, согласно решению Минэкономики, имел отсрочку включительно до 31 ноября, однако работники ТЦК не приняли меры для того, чтобы это проверить. В июне мобилизованный подал иск в суд, отметив, что подлежит исключению из списков личного состава воинской части, поскольку приказ о его зачислении в ряды войска издали в результате незаконного решения начальника ТЦК.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у военнообязанного права на отсрочку от призыва по мобилизации. Приказ начальника ТЦК сочли противоправным и отменили, а воинскую часть Нацгвардии обязали исключить истца из списков личного состава.

Напомним, в Днепре вынесли приговор коллаборанту. Согласно судебным материалам, юноша передавал россиянам фото и видео критической инфраструктуры, ТЦК и блокпостов. За совершенное он проведет 15 лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Харькове приговорили к девяти годам лишения свободы 71-летнего мужчину, который зарезал ножом свою 47-летнюю жену. Причиной убийства стала ревность.

суд военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнослужащие судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:44 Убивает с 2000 года — США обнародовали секретные данные о Путине

01:32 Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

01:30 Военнообязанный применил против ТЦК слезоточивый газ

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

01:44 Убивает с 2000 года — США обнародовали секретные данные о Путине

01:32 Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

01:30 Военнообязанный применил против ТЦК слезоточивый газ

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету