Чоловіка силоміць утримували у військкоматі — яке рішення ухвалив суд

У Дніпрі чоловіка примусово доставили до військкомату й утримували там. Суд дійшов висновку, що такі дії працівників ТЦК та СП були неправомірними.

Про це йдеться в постанові, яку Третій апеляційний суд міста Дніпра ухвалив 2 жовтня минулого року.

Деталі справи

Інцидент стався наприкінці листопада 2024 року. Військовозобов'язаний провів у приміщенні ТЦК та СП кілька діб, після чого ВЛК визнала його придатним до служби. Аби захистити свої права, потерпілий звернувся до суду. Чоловік зазначив, що не отримував ані повістки, ані направлення на медкомісію.

Рішення суду

Суд першої інстанції не задовольнив позов, але апеляційна комісія дійшла іншого висновку.

"Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним", — йдеться в постанові.

Згідно із судовим рішенням, військова частина має звільнити позивача від проходження військової служби та виключити його зі списків особового складу військової частини. Також на користь позивача стягнули понад півтори тисячі гривень в якості компенсації за сплату судового збору.

