Мужчину силой удерживали в военкомате — какое решение принял суд

Мужчину силой доставили в ТЦК — что решил суд
В Днепре мужчину принудительно доставили в военкомат и удерживали там. Суд пришел к выводу, что такие действия работников ТЦК и СП были неправомерными.
Об этом говорится в постановлении, которое Третий апелляционный суд города Днепра принял 2 октября прошлого года.
Детали дела
Инцидент произошел в конце ноября 2024 года. Военнообязанный провел в помещении ТЦК и СП несколько суток, после чего ВВК признала его пригодным к службе. Чтобы защитить свои права, потерпевший обратился в суд. Мужчина отметил, что не получал ни повестки, ни направления на медкомиссию.
Решение суда
Суд первой инстанции не удовлетворил иск, но апелляционная комиссия пришла к другому выводу.
"Работники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять человека может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным", — говорится в постановлении.
Согласно судебному решению, воинская часть должна освободить истца от прохождения военной службы и исключить его из списков личного состава воинской части. Также в пользу истца взыскали более полутора тысяч гривен в качестве компенсации за уплату судебного сбора.
