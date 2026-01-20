Видео
Мужчину силой доставили в ТЦК — что решил суд

Мужчину силой доставили в ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 00:33
Мужчину силой удерживали в военкомате — какое решение принял суд
Работники ТЦК и СП проверяют документы военнообязанного. Фото иллюстративное: Telegraf

В Днепре мужчину принудительно доставили в военкомат и удерживали там. Суд пришел к выводу, что такие действия работников ТЦК и СП были неправомерными.

Об этом говорится в постановлении, которое Третий апелляционный суд города Днепра принял 2 октября прошлого года.

Детали дела

Инцидент произошел в конце ноября 2024 года. Военнообязанный провел в помещении ТЦК и СП несколько суток, после чего ВВК признала его пригодным к службе. Чтобы защитить свои права, потерпевший обратился в суд. Мужчина отметил, что не получал ни повестки, ни направления на медкомиссию.

Решение суда

Суд первой инстанции не удовлетворил иск, но апелляционная комиссия пришла к другому выводу.

"Работники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять человека может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным", — говорится в постановлении.

Согласно судебному решению, воинская часть должна освободить истца от прохождения военной службы и исключить его из списков личного состава воинской части. Также в пользу истца взыскали более полутора тысяч гривен в качестве компенсации за уплату судебного сбора.

Напомним, на Ивано-Франковщине мужчина информировал о местах выдачи повесток. Его приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Волыни мобилизовали работника Укрзализныци. Суд признал это незаконным.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
