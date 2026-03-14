Чоловік у Telegram інформував про ТЦК — як його покарав суд

Користування смартфоном і працівники ТЦК.

Житель Кременчука Полтавської області перешкоджав діяльності ЗСУ, публікуючи в Telegram інформацію про локації, де проводили мобілізаційні заходи та перебували військовослужбовці ТЦК. Суд уже обрав йому покарання.

Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Упродовж 2024–2025 років фігурант у Telegram-спільноті неодноразово повідомляв, де перебувають військові ТЦК і поліцейські у Кременчуці та Кременчуцькому районі.

"Такі дії дозволяли іншим користувачам уникати мобілізаційних заходів і знижували їхню (мобілізаційних заходів, — Ред.) ефективність", — йдеться в повідомленні військкомату.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав, уклав із прокурором угоду та перерахував п'ять тисяч гривень на потреби ЗСУ. Чоловіка засудили до п'яти років в'язниці, але замінили реальний термін двома роками іспитового. Крім того, у засудженого конфіскують мобільний телефон Honor JSN-L21.

"Поширення інформації про місця виконання службових завдань військовослужбовцями ТЦК та СП кваліфікується як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та тягне за собою кримінальну відповідальність", — наголосили у ТЦК та СП.

