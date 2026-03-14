Главная Мобилизация Суд признал жителя Полтавщины виновным в препятствовании работе ВСУ

Суд признал жителя Полтавщины виновным в препятствовании работе ВСУ

Дата публикации 14 марта 2026 03:32
Житель Полтавщины сливал информацию о ТЦК — что решил суд
Пользование смартфоном и работники ТЦК. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

На Полтавщине местный житель препятствовал деятельности ВСУ. Мужчина публиковал в Telegram информацию о локациях, где проводили мобилизационные мероприятия и находились военнослужащие ТЦК. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

В течение 2024–2025 годов фигурант в Telegram-сообществе неоднократно сообщал, где находятся военные ТЦК и полицейские в его родном городе Кременчуге, а также в Кременчугском районе.

"Такие действия позволяли другим пользователям избегать мобилизационных мероприятий и снижали их (мобилизационных мероприятий, — Ред.) эффективность", — говорится в сообщении военкомата.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал, заключил с прокурором соглашение и перечислил пять тысяч гривен на нужды ВСУ. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы, но заменили реальный срок двумя годами испытательного. Кроме того, у осужденного конфискуют мобильный телефон Honor JSN-L21.

"Распространение информации о местах выполнения служебных задач военнослужащими ТЦК и СП квалифицируется как препятствование законной деятельности ВСУ и влечет за собой уголовную ответственность", — отметили в ТЦК и СП.

Ранее стало известно, что трех мужчин из Закарпатья будут судить за нападение на работников ТЦК и СП. Нарушители деревянными палками повредили служебный автомобиль.

Также мы сообщали, что во Львове работник ТЦК и СП избил военнообязанного. Дело направили в суд. Военнослужащему грозит до 12 лет тюрьмы.

суд Telegram военный призыв мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
