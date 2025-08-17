На Закарпатті викрили переправників військовозобов'язаних — суд обрав їм запобіжні заходи

Затримання організатора втечі. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонної служби України

У Закарпатській області двоє чоловіків намагалися переправити за кордон чотирьох військовозобов'язаних. І втікачів, і військовозобов'язаних затримали. Організаторам "подорожі" вже обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України.

Деталі справи

Днями військовослужбовці прикордонного оперативно-розшукового відділу "Дякове" Мукачівського загону затримали на відстані 300 метрів від державного кордону чотирьох чоловіків призовного віку: жителів Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської й Миколаївської областей. Порушників вдалося виявити за допомогою приладу дистанційного моніторингу. "Мандрівники" намагалися втекти, але охоронці держрубежів зупинили їх попереджувальним пострілом угору.

Маршрут перетину українсько-румунського кордону річкою військовозобов'язаним вказали двоє переправників. Вони ж забезпечили "клієнтів" камуфльованими рятувальними жилетами. До Тиси втікачів мав супроводити провідник. За "подорож" кожен із чоловіків погодився заплатити організаторам 10–12 тисяч доларів.

Відносно кожного з нелегальних "подорожувальників" склали протокол за фактом спроби незаконного перетину кордону (ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Їм загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту.

Затримання чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонної служби України

Організаторам оборудки повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через державний кордон України (ст. 332 Кримінального кодексу України). Про ознаки виявлення злочину проінформували поліцію.

Відомості про порушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Рішення суду

Наразі остаточного вироку суду немає, але обом фігурантам уже обрали запобіжні заходи. Один із них перебуватиме під вартою 60 діб, але може вийти на волю, якщо внесе 242 тисячі 240 гривень застави, інший упродовж 60 днів залишатиметься під домашнім арештом.

