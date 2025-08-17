На Закарпатье разоблачили переправщиков военнообязанных — суд избрал им меры пресечения

Задержание организатора побега. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Закарпатской области двое мужчин пытались переправить за границу четырех военнообязанных. И беглецов, и военнообязанных задержали. Организаторам "путешествия" уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Детали дела

На днях военнослужащие пограничного оперативно-розыскного отдела "Дьяково" Мукачевского отряда задержали на расстоянии 300 метров от государственной границы четырех мужчин призывного возраста: жителей Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской и Николаевской областей. Нарушителей удалось обнаружить с помощью прибора дистанционного мониторинга. "Путешественники" пытались убежать, но охранники госграницы остановили их предупредительным выстрелом вверх.

Маршрут пересечения украинско-румынской границы по реке военнообязанным указали двое переправщиков. Они же обеспечили "клиентов" камуфлированными спасательными жилетами. До Тисы беглецов должен был сопровождать проводник. За "путешествие" каждый мужчина согласился заплатить организаторам 10–12 тысяч долларов.

В отношении нелегальных "путешественников" составили протокол по факту попытки незаконного пересечения границы (ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Им грозит штраф или до 15 суток административного ареста.

Задержание мужчин, которые пытались сбежать за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Организаторам сделки сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу Украины (ст. 332 Уголовного кодекса Украины). О признаках выявления преступления проинформировали полицию.

Сведения о нарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Решение суда

На данный момент окончательного приговора суда нет, но обоим фигурантам уже избрали меры пресечения. Один из них будет находиться под стражей 60 суток, но может выйти на свободу, если внесет 242 тысячи 240 гривен залога, другой в течение 60 дней будет оставаться под домашним арестом.

