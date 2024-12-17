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Чоловіки з інвалідністю мають повторно пройти ВЛК у чіткі строки

17 грудня 2024 12:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чоловіки з інвалідністю мають повторно пройти ВЛК з 1 квітня до 1 листопада 2025 року
Медичний огляд. Фото архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військовозобов'язані чоловіки віком 25-60 років з ІІ та ІІІ групою інвалідності мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Зробити це вони мають з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Таке нововведення містить фінальна редакція законопроєкту про реформу МСЕК

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Фінальна редакція стосується випадків, коли інвалідність було призначено до 1 січня 2025 року, а строк повторного огляду припав на період воєнного стану, але особа не проходила обстеження у МСЕК.

Документами, що підтверджують інвалідність повнолітнім особам, є:

  • видані до 31 грудня 2024 року органами медико-соціальної експертизи виписка/довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ;
  • витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності за формою, затвердженою МОЗ.

Особам з інвалідністю, які мли пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але які не змогли зробити це своєчасно, строк інвалідності продовжили до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Проте цей час обмежений до 1 липня 2025 року.

У разі, коли інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) була встановлена до введення в дію цього закону, то:

  • чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена II або III група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи;
  • інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінять мультидисциплінарні комісії. Вони працюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.

Нагадаємо, українці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на різноманітні пільги та виплати від держави.

інвалідність мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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