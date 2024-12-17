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Мужчины с инвалидностью должны повторно пройти ВВК в четкие сроки

17 декабря 2024 12:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мужчины с инвалидностью должны повторно пройти ВВК с 1 апреля по 1 ноября 2025 года
Медицинское освидетельствование. Фото архивное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет с II и III группой инвалидности должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Сделать это они должны с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Такое нововведение содержит финальная редакция законопроекта о реформе МСЭК.

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Финальная редакция касается случаев, когда инвалидность была назначена до 1 января 2025, а срок повторного осмотра пришелся на период военного положения, но лицо не проходило обследование в МСЭК.

Документами, подтверждающими инвалидность совершеннолетним лицам, являются:

  • выданные до 31 декабря 2024 года органами медико-социальной экспертизы выписка/справка в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом;
  • выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по установлению инвалидности по форме, утвержденной Минздравом.

Лицам с инвалидностью, которые могли пройти повторный осмотр с 1 января 2025 года, но которые не смогли сделать это своевременно, срок инвалидности продлили до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица. Однако это время ограничено до 1 июля 2025 года.

В случае, если инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена для введения в действие этого закона, то:

  • мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица;
  • другие лица, за исключением тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования личности, проходят оценивание повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) заменят мультидисциплинарные комиссии. Они будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах.

Напомним, украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на различные льготы и выплаты от государства.

инвалидность мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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