Військовий облік українців за кордоном — у чоловіків лишився менш як тиждень

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном мають менше тижня, щоб стати на військовий облік. Усі необхідні заходи вони мають здійснити до 17 червня.

Про це говориться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

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Українці за кордоном мають стати на військовий облік

Згідно з постановою Кабміну, громадянам України, які перебувають за кордоном, потрібно стати на облік до 17 червня.

Зробити це за кордоном можуть лише ті чоловіки, які офіційно знялися з військового обліку перед виїздом з України.

Решта має повернутися найближчими днями на Батьківщину та піти до українського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо цього не зробити, то по реєстру "Оберіг" чоловік буд вважатися ухилянтом.

Раніше ми повідомляли, що якщо громадянин, який має бронювання від мобілізації, забув відповідний документ удома та отримав повістку, цю повістку потрібно анулювати. Задля цього необхідно звернутися до військкомату.

Нагадуємо, речник ТЦК майор Роман Істомін розповів, чи зможе ухилянт уникнути мобілізації, якщо систематично ігноруватиме повістку, але сплачуватиме штрафи.