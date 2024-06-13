Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чоловіки за кордоном мають менше тижня, щоб стати на військовий облік — як це зробити arrow

Чоловіки за кордоном мають менше тижня, щоб стати на військовий облік — як це зробити

13 червня 2024 18:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Військовий облік українців за кордоном — у чоловіків лишився менш як тиждень
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном мають менше тижня, щоб стати на військовий облік. Усі необхідні заходи вони мають здійснити до 17 червня.

Про це говориться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Читайте також:

Українці за кордоном мають стати на військовий облік

Згідно з постановою Кабміну, громадянам України, які перебувають за кордоном, потрібно стати на облік до 17 червня. 

Зробити це за кордоном можуть лише ті чоловіки, які офіційно знялися з військового обліку перед виїздом з України.

Решта має повернутися найближчими днями на Батьківщину та піти до українського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо цього не зробити, то по реєстру "Оберіг" чоловік буд вважатися ухилянтом.

Раніше ми повідомляли, що якщо громадянин, який має бронювання від мобілізації, забув відповідний документ удома та отримав повістку, цю повістку потрібно анулювати. Задля цього необхідно звернутися до військкомату.

Нагадуємо, речник ТЦК майор Роман Істомін розповів, чи зможе ухилянт уникнути мобілізації, якщо систематично ігноруватиме повістку, але сплачуватиме штрафи.

Україна
ТЦК та СП
мобілізація
українці
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування