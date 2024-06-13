Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow У мужчин за границей меньше недели, чтобы стать на военный учет — как это сделать arrow

У мужчин за границей меньше недели, чтобы стать на военный учет — как это сделать

13 июня 2024 18:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Военный учет украинцев за рубежом — у мужчин осталось менее недели
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Украинские мужчины, которые находятся за границей, имеют меньше недели, чтобы стать на военный учет. Все необходимые меры они должны провести до 17 июня.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Читайте также:

Украинцы за границей должны стать на военный учет

Согласно постановлению Кабмина, находящимся за рубежом гражданам Украины нужно стать на учет до 17 июня.

Сделать это за границей могут только мужчины, которые официально снялись с военного учета перед выездом из Украины.

Остальные должны вернуться в ближайшие дни на Родину и пойти в украинский территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Если этого не сделать, то по реестру "Оберег" мужчина будет считаться уклонистом.

Ранее мы сообщали, что если гражданин, имеющий бронирование от мобилизации, забыл соответствующий документ на дому и получил повестку, эту повестку нужно аннулировать. Для этого необходимо обратиться в военкомат.

Напоминаем, спикер ТЦК майор Роман Истомин рассказал, сможет ли уклонист избежать мобилизации, если систематически будет игнорировать повестку, но будет платить штрафы.

Украина
ТЦК и СП
мобилизация
украинцы
война в Украине
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос