Военный учет украинцев за рубежом — у мужчин осталось менее недели

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Украинские мужчины, которые находятся за границей, имеют меньше недели, чтобы стать на военный учет. Все необходимые меры они должны провести до 17 июня.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

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Украинцы за границей должны стать на военный учет

Согласно постановлению Кабмина, находящимся за рубежом гражданам Украины нужно стать на учет до 17 июня.

Сделать это за границей могут только мужчины, которые официально снялись с военного учета перед выездом из Украины.

Остальные должны вернуться в ближайшие дни на Родину и пойти в украинский территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Если этого не сделать, то по реестру "Оберег" мужчина будет считаться уклонистом.

Ранее мы сообщали, что если гражданин, имеющий бронирование от мобилизации, забыл соответствующий документ на дому и получил повестку, эту повестку нужно аннулировать. Для этого необходимо обратиться в военкомат.

Напоминаем, спикер ТЦК майор Роман Истомин рассказал, сможет ли уклонист избежать мобилизации, если систематически будет игнорировать повестку, но будет платить штрафы.