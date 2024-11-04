Мобілізація в Україні — у прикордонники тепер можна потрапити, минаючи ТЦК

Прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) тепер може мобілізовувати військовозобов'язаних без участі Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Охочі можуть записатися в один із десяти загонів, що мають право самостійного призову.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Як це працює

Командир військової частини тепер може самостійно направляти військовозобов’язаних та резервістів на військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб визначити їхній ступінь придатності до військової служби.

"Командирам військових частин надається право здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Раніше потрібно було обов’язково звертатися до ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Командир військової частини під час призову на військову службу по мобілізації:

розглядає заяву кандидата на мобілізацію для служби в бойових підрозділах.

протягом двох діб перевіряє професійні, морально-ділові якості кандидата за документами та результатами психологічного відбору.

пропонує посади відповідно до спеціальності кандидата.

видає направлення на ВЛК для медичного огляду (до п’яти діб).

перевіряє наявність судимості у кандидата.

У ДПСУ підкреслили, що після зарахування до списків військової частини в обов’язковому порядку військовослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів Держприкордонслужби.

"Якщо особа не відповідає вимогам через стан здоров’я або професійно-психологічні характеристики, командир має право відмовити їй у призові", — зазначили прикордонники.

10 прикордонних загонів отримали можливість самостійно призивати охочих проходити службу. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники спостерігають зниження активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордонах. Проте окупанти не припиняють мінувати прикордоння.

А звільнений з російського полону прикордонник Олексій Ружиненко розповів про неволю та повернення додому. Він разом з побратимами першим зустрів загарбників на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар".