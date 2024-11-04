Мобилизация в Украине – в пограничники теперь можно попасть, минуя ТЦК

Пограничник. Иллюстративное фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) теперь может мобилизовывать военнообязанных без участия территориальных центров комплектования (ТЦК). Желающие могут записаться в один из десяти отрядов, обладающих правом самостоятельного призыва.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Как это работает

Командир воинской части теперь может самостоятельно направлять военнообязанных и резервистов на военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы определить степень пригодности к воинской службе.

"Командирам воинских частей предоставляется право осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву. Раньше нужно было обязательно обращаться в ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Командир воинской части во время призыва на военную службу по мобилизации:

рассматривает заявление кандидата на мобилизацию для службы в боевых подразделениях.

в течение суток проверяет профессиональные, морально-деловые качества кандидата по документам и результатам психологического отбора.

предлагает должности в соответствии со специальностью кандидата.

выдает направление на ВВК для медицинского осмотра (до пяти суток).

проверяет наличие судимости у кандидата.

В ГПСУ подчеркнули, что после зачисления в списки воинской части в обязательном порядке военнослужащих направляют для прохождения базовой общевойсковой подготовки в учебные заведения Госпогранслужбы.

"Если лицо не соответствует требованиям из-за состояния здоровья или профессионально-психологических характеристик, командир имеет право отказать ему в призыве", — отметили пограничники.

10 пограничных отрядов получили возможность самостоятельно призывать желающих проходить службу. Фото: ГПСУ

Ранее сообщалось, что украинские пограничники наблюдают снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на границах. Однако оккупанты не прекращают минировать пограничье.

А освобожденный из российского плена пограничник Алексей Ружиненко рассказал о неволе и возвращении домой. Он вместе с собратьями первым встретил захватчиков на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар".