Військовий облік із 17 років — які штрафи — новини України

Мобілізація в Україні. Фото: УНІАН

Чоловіки, яким виповнюється 17 років, з 1 січня по 31 липня мають стати на військовий облік або через систему Резерв+, або через ТЦК. В іншому випадку призовник повинен буде з’явитися до ТЦК у 18 років і сплатити штраф від 17 до 25,5 тисячі грн. Відповідний проєкт закону зареєстрований у Верховній Раді. Автором є Кабінет міністрів України.

Новини.LIVE розібралися у його нюансах.

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На військовий облік із 17 років: подробиці

У ВР зареєстрували законопроєкт щодо особливостей взяття на військовий облік призовників у віці 17 років та їх медичний огляд під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Це необхідно робити для визначення наявності людських ресурсів, встановлення освітнього рівня та вивчення особистих якостей потенційних призовників.

У пояснювальній записці законопроєкту зазначено, що українці, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік або через додаток Резер+, або через ТЦК.

Це потрібно буде зробити у період з 1 січня по 31 липня. При невиконанні цієї норми вже з 18 років такий призовник сплатить штраф від 17 до 25,5 тисячі грн за порушення правил постановки на військовий облік.

Скриншот законопроєкту

Хто може не поновлювати свої військово-облікові дані із 17 років: список

Така вимога не стосується осіб з інвалідністю, жінок, курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів, що здійснюють підготовку поліцейських.

Окрім того, зазначений список поважних причин неявки до ТЦК або ж самостійної ідентифікації через Резерв+.

Це:

Хвороба громадянина.

Перешкода стихійного характеру.

Проживання під час війни або на території РФ, або ж на окупованих територіях.

Інші причини, однак, які саме, не зазначено.

Скриншот законопроєкту

Скриншот законопроєкту

Що із законопроєктом буде далі

Наразі новий законопроєкт про уточнення військово-облікових даних для осіб із 17 років перебуває на розгляді комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Потрапив він туди у середу, 2 жовтня. Коли саме його винесуть на розгляд ВР — невідомо.

Скриншот законопроєкту

Нагадаємо, громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть зіткнутися з проблемами при отриманні консульських послуг, якщо вони не мають військово-облікового документу. Є варіант із застосунком "Резерв+", але якщо у ньому виявляться проблеми, то, скоріш за все, доведеться їхати в Україну отримувати паперові документи.

Також військовозобов’язані громадяни, які хочуть знятися з військового обліку, мають надати до ТЦК відповідний набір документів. Також в умовах війни треба пройти процес оновлення даних, військово-лікарську комісію та, можливо, виявлення підстав для відстрочки.