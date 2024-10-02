Военный учет с 17 лет — какие штрафы — новости Украины

Мобилизация в Украине. Фото: УНИАН

Мужчины, которым исполняется 17 лет, с 1 января по 31 июля должны стать на военный учет либо через систему Резерв+, либо через ТЦК. В противном случае призывник должен будет явиться в ТЦК в 18 лет и уплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи грн. Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде. Автором является Кабинет Министров Украины.

Новини.LIVE разобрались в его нюансах.

Читайте также:

На военный учет с 17 лет: подробности

В ВР зарегистрировали законопроект об особенностях взятия на военный учет призывников в возрасте 17 лет и их медицинское освидетельствование во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки. Это необходимо для определения наличия человеческих ресурсов, установления образовательного уровня и изучения личных качеств потенциальных призывников.

В пояснительной записке законопроекта указано, что украинцы, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, должны стать на военный учет либо через приложение Резер+, либо через ТЦК.

Это нужно будет сделать в период с 1 января по 31 июля. При невыполнении данной нормы уже с 18 лет такой призывник заплатит штраф от 17 до 25,5 тысячи грн за нарушение правил постановки на военный учет.

Скриншот законопроекта

Кто может не обновлять свои военно-учетные данные с 17 лет: список

Такое требование не относится к лицам с инвалидностью, женщинам, курсантам высших военных учебных заведений и заведениям, осуществляющим подготовку полицейских.

Кроме того, указан список уважительных причин неявки в ТЦК или же самостоятельной идентификации через Резерв+.

Это:

Болезнь гражданина.

Препятствие стихийного характера.

Проживание во время войны или на территории РФ, или же на оккупированных территориях.

Другие причины. Однако, какие именно, не указано.

Скриншот законопроекта

Скриншот законопроекта

Что с законопроектом будет дальше

В настоящее время новый законопроект об уточнении военно-учетных данных для лиц с 17 лет находится на рассмотрении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Попал он туда в среду, 2 октября. Когда именно его вынесут на рассмотрение ВР, неизвестно.

Скриншот законопроекта

Напомним, граждане Украины, находящиеся за границей, могут столкнуться с проблемами при получении консульских услуг, если у них нет военно-учетного документа. Есть вариант с приложением "Резерв+", но если в нем будут проблемы, то, скорее всего, придется ехать в Украину получать бумажные документы.

Также военнообязанные граждане, желающие сняться с военного учета, должны предоставить в ТЦК соответствующий набор документов. Также в условиях войны нужно пройти процесс обновления обновленных данных, военно-врачебную комиссию и, возможно, выявление оснований для отсрочки.