Чоловіки після 50 підлягають мобілізації — що змінилося

Військові старшого віку. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

В Україні під час воєнного стану триває мобілізація чоловіків від 18 до 60 років. Водночас щодо громадян, старших 50 років, застосовують ті самі правила військового призову.

Про це йдеться у матеріалі Експерт.

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Зміни в мобілізації

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Згідно з ним, громадяни у віці від 40 до 55 років мають можливість виконати конституційний обов’язок стосовно захисту Батьківщини.

Також документом врегульовано призов на військову службу приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності, підвищено соцгарантії військовозобов’язаних, яких призивають на військову службу під час мобілізації та встановлено недопущення зменшення соцгарантій офіцерам запасу, які будуть призначені на нижчі посади.

Крім того, покращено комплектування резервістами ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань, уточнено порядок виконання військово-транспортного обов’язку, упорядковано надання спецдозволу на провадження діяльності, пов’язаної з держтаємницею, та надано громадянам допуск до неї у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

Мобілізація чоловіків після 50 років

Так, чоловіки віком 50-60 років зобов’язані виконувати ті ж вимоги, як інші військовозобов’язані:

актуалізувати свої військово-облікові дані;

повідомляти ТЦК про зміну місця проживання або переїзд;

завжди мати при собі відповідні документи і показувати їх на вимогу правоохоронців.

Крім того, на таких громадян поширюються штрафи від ТЦК у разі неявки за повісткою або відмови проходити ВЛК.

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