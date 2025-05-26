Мужчины после 50 подлежат мобилизации - что изменилось

Военные старшего возраста. Иллюстративное фото: 24 ОМБр

В Украине во время военного положения продолжается мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. В то же время в отношении граждан старше 50 лет, применяют те же правила военного призыва.

Об этом говорится в материале Эксперт.

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Изменения в мобилизации

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Согласно ему, граждане в возрасте от 40 до 55 лет имеют возможность выполнить конституционный долг по защите Родины.

Также документом урегулирован призыв на военную службу частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности, повышены соцгарантии военнообязанных, которых призывают на военную службу по мобилизации и установлено недопущение уменьшения соцгарантий офицерам запаса, которые будут назначены на низшие должности.

Кроме того, улучшено комплектование резервистами ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований, уточнен порядок выполнения военно-транспортной обязанности, упорядочено предоставление спецразрешения на осуществление деятельности, связанной с гостайной, и предоставлен гражданам допуск к ней в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

Мобилизация мужчин после 50 лет

Так, мужчины в возрасте 50-60 лет обязаны выполнять те же требования, как другие военнообязанные:

актуализировать свои военно-учетные данные;

сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде;

всегда иметь при себе соответствующие документы и показывать их по требованию правоохранителей.

Кроме того, на таких граждан распространяются штрафы от ТЦК в случае неявки по повестке или отказа проходить ВВК.

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