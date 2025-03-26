Чоловік оскаржував відмову у виїзді за кордон — яке рішення ухвалив суд

Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: ДПСУ

Чоловіку, якого виключили з військового обліку, заборонили виїжджати до Польщі. Аби оскаржити цю заборону, фігурант звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Львівський окружний адміністративний суд ухвалив у вівторок, 18 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, позивач хотів 31 серпня минулого року виїхати потягом до Польщі разом зі своєю донькою. Прикордонникам він надав усі документи, зокрема й про виключення з військового обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я, однак ті заявили, що підстав для виїзду за кордон у нього немає. Того ж дня в пункті пропуску "Шегині — Медика" чоловіку дозволили перетнути держрубіж. До того ж під час воєнного стану він уже неодноразово виїжджав за межі України.

Рішення суду

Суд визнав рішення прикордонників, які не дозволили виключеному з військового обліку перетинати кордон, протиправним і скасував його. Також на користь позивача із прикордонної служби стягнуть дві тисячі гривень витрат на правову допомогу. Щоправда, упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, харків'янин відмовився від військової служби через свої релігійні переконання. Суд його виправдав.

Також ми повідомляли, що киянин завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому. За це його засудили до позбавлення волі.