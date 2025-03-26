Мужчина оспаривал отказ в выезде за границу — какое решение принял суд

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: ГПСУ

Мужчине, которого исключили из воинского учета, запретили выезжать в Польшу. Чтобы обжаловать этот запрет, фигурант обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял во вторник, 18 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, истец хотел 31 августа прошлого года выехать поездом в Польшу вместе со своей дочерью. Пограничникам он предоставил все документы, в том числе и об исключении с воинского учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья, однако те заявили, что оснований для выезда за границу у него нет. В тот же день в пункте пропуска "Шегини — Медика" мужчине разрешили пересечь госграницу. К тому же во время военного положения он уже неоднократно выезжал за пределы Украины.

Решение суда

Суд признал решение пограничников, которые не позволили исключенному с воинского учета пересекать границу, противоправным и отменил его. Также в пользу истца с пограничной службы взыщут две тысячи гривен расходов на правовую помощь. Правда, в течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать.

Напомним, харьковчанин отказался от военной службы из-за своих религиозных убеждений. Суд его оправдал.

Также мы сообщали, что киевлянин нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому. За это его приговорили к лишению свободы.