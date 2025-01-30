На Львівщині ТЦК та СП оштрафували декількох мерів — за що

Мер Дрогобича Тарас Кучма. Фото: glavcom.ua

У Львівській області представники ТЦК та СП оштрафували мерів деяких населених пунктів. Штрафи за зрив мобілізації отримали міські голови Дрогобича, Трускавця, Борислава та кілька голів територіальних громад.

Як повідомляє BBC Україна, в ОК "Захід" назвали такі дії законними, однак джерело видання у військовому командуванні заявило, що це "емоційне непорузуміння" й ситуацію вже вдалося владнати.

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Що відомо про штрафи від ТЦК та СП для мерів

Меру Дрогобича Тарасу Кучмі виписали штраф, тому що він не з'явився за викликом до ТЦК та СП. За словами посадовця, цього дня, тобто 22 січня, він не міг виконати вимогу військкомату, адже був на церемонії прощання з полеглим військовим Михайлом Малинівським. Наступного дня ТЦК скерував до поліції лист із вимогою примусово доставити міського голову до центру комплектування. Мер 27 січня з'явився до ТЦК та СП і отримав протокол про накладення 34 тисяч гривень штрафу.

"Мені був представлений протокол за те, що ми не виконали мобілізаційне завдання, яке нам приписала РВА", — розповів Кучма.

На його думку, такий документ є "правовим свавіллям", адже в очільники населених пунктів не можуть примусово доставляти громадян до ТЦК та СП. До того ж для виконання планів із мобілізації недостатньо людського ресурсу.

Міський голова міста Борислав Ігор Яворський також отримав штраф від ТЦК та СП, однак планує оскаржити адмінстративне покарання в суді.

Як повідомив Тарас Кучма, Асоціація міст України після його звернення надіслала відкритий лист до Володимира Зеленського. У цьому листі йдеться про тиск на органи місцевого самоврядування, який відбувається від початку 2025 року, згадуються кримінальні справи проти мерів Нетішина Олександра Супрунюка та Ірпеня Олександра Маркушина.

В ОК "Захід" повідомили, що покарання для мерів було законним, тому що представаники органів місцевого самоврядування мають забезпечувати первинний військовий облік, заходи оповіщення та прибуття військовозобов'язаних до пунктів збору.

Нагадаємо, міський голова Борислава Ігор Яворський підтвердив, що отримав постанову про адміністративне покарання. Його звинуватили у зриві мобілізаційних заходів.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, як діяти громадянам, які отримали штраф від ТЦК та СП, хоча мають відстрочку. Правознавець порадив оскаржувати покарання в суді.