На Львовщине ТЦК и СП оштрафовали нескольких мэров — за что

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма. Фото: glavcom.ua

Во Львовской области представители ТЦК и СП оштрафовали мэров некоторых населенных пунктов. Штрафы за срыв мобилизации получили городские головы Дрогобыча, Трускавца, Борислава и несколько глав территориальных общин.

Как сообщает BBC Украина, в ОК "Запад" назвали такие действия законными, однако источник издания в военном командовании заявил, что это "эмоциональное непонимание" и ситуацию уже удалось уладить.

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Что известно о штрафах от ТЦК и СП для мэров

Мэру Дрогобыча Тарасу Кучме выписали штраф, потому что он не явился по вызову в ТЦК и СП. По словам чиновника, в этот день, то есть 22 января, он не мог выполнить требование военкомата, ведь был на церемонии прощания с погибшим военным Михаилом Малиновским. На следующий день ТЦК направил в полицию письмо с требованием принудительно доставить городского голову в центр комплектования. Мэр 27 января явился в ТЦК и СП и получил протокол о наложении 34 тысяч гривен штрафа.

"Мне был представлен протокол за то, что мы не выполнили мобилизационное задание, которое нам приписала РВА", — рассказал Кучма.

По его мнению, такой документ является "правовым произволом", ведь руководители населенных пунктов не могут принудительно доставлять граждан в ТЦК и СП. К тому же для выполнения планов по мобилизации недостаточно человеческого ресурса.

Городской голова города Борислав Игорь Яворский также получил штраф от ТЦК и СП, однако планирует обжаловать админстративное наказание в суде.

Как сообщил Тарас Кучма, Ассоциация городов Украины после его обращения направила открытое письмо к Владимиру Зеленскому. В этом письме говорится о давлении на органы местного самоуправления, которое происходит с начала 2025 года, упоминаются уголовные дела против мэров Нетешина Александра Супрунюка и Ирпеня Александра Маркушина.

В ОК "Запад" сообщили, что наказание для мэров было законным, потому что представители органов местного самоуправления должны обеспечивать первичный воинский учет, меры оповещения и прибытия военнообязанных к пунктам сбора.

Напомним, городской голова Борислава Игорь Яворский подтвердил, что получил постановление об административном наказании. Его обвинили в срыве мобилизационных мероприятий.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, как действовать гражданам, которые получили штраф от ТЦК и СП, хотя имеют отсрочку. Правовед посоветовал оспаривать наказание в суде.