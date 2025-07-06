У Сухопутних військах назвали причину обстрілів ТЦК та СП росіянами

ТЦК та СП у Полтаві після обстрілу 3 липня 2025 року. Фото: Нацполіція України

Росіяни обстрілюють ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Удари вже були неодноразово й можуть повторитися.

Про це в коментарі РБК-Україна в неділю, 6 липня, повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

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Представник Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що росіяни бояться притоку військовослужбовців до лав української армії, тому намагаються завадити мобілізації.

Так звану кампанію проти ТЦК РФ почала ще раніше з мінувань військкоматів і спроб пронести туди вибухівки. Наразі ж активізували удари по будівлях територіальних центрів. За останній час було три атаки: по ТЦК та СП у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці.

"Ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку робитимемо все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють у ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", — сказав військовий.

Нагадаємо, уранці 6 липня РФ завдала дронового удару по Кременчуку на Полтавщині. БпЛА влучили в будівлю ТЦК та СП і в житловий будинок біля військкомату.

Також ми повідомляли, що 3 липня росіяни обстріляли ТЦК та СП у Полтаві. Двоє людей загинули, ще майже шість десятків — травмувалися.