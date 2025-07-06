В Сухопутных войсках назвали причину обстрелов ТЦК и СП россиянами

ТЦК и СП в Полтаве после обстрела 3 июля 2025 года. Фото: Нацполиция Украины

Россияне обстреливают ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизационные мероприятия в Украине. Удары уже были неоднократно и могут повториться.

Об этом в комментарии РБК-Украина в воскресенье, 6 июля, сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

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Представитель Сухопутных войск ВСУ отметил, что россияне боятся притока военнослужащих в ряды украинской армии, поэтому пытаются помешать мобилизации.

Так называемую кампанию против ТЦК РФ начала еще раньше с минирования военкоматов и попыток пронести туда взрывчатку. Сейчас же активизировали удары по зданиям территориальных центров. За последнее время было три атаки: по ТЦК и СП в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге.

"Мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", — сказал военный.

Напомним, утром 6 июля РФ нанесла дроновый удар по Кременчугу на Полтавщине. БпЛА попали в здание ТЦК и СП и в жилой дом возле военкомата.

Также мы сообщали, что 3 июля россияне обстреляли ТЦК и СП в Полтаве. Два человека погибли, еще почти шесть десятков — травмировались.