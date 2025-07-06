Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Почему РФ бьет по ТЦК — объяснение от Сухопутных войск

Почему РФ бьет по ТЦК — объяснение от Сухопутных войск

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 14:24
В Сухопутных войсках назвали причину обстрелов ТЦК и СП россиянами
ТЦК и СП в Полтаве после обстрела 3 июля 2025 года. Фото: Нацполиция Украины

Россияне обстреливают ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизационные мероприятия в Украине. Удары уже были неоднократно и могут повториться.

Об этом в комментарии РБК-Украина в воскресенье, 6 июля, сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы ТЦК и СП

Представитель Сухопутных войск ВСУ отметил, что россияне боятся притока военнослужащих в ряды украинской армии, поэтому пытаются помешать мобилизации.

Так называемую кампанию против ТЦК РФ начала еще раньше с минирования военкоматов и попыток пронести туда взрывчатку. Сейчас же активизировали удары по зданиям территориальных центров. За последнее время было три атаки: по ТЦК и СП в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге.

"Мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", — сказал военный.

Напомним, утром 6 июля РФ нанесла дроновый удар по Кременчугу на Полтавщине. БпЛА попали в здание ТЦК и СП и в жилой дом возле военкомата.

Также мы сообщали, что 3 июля россияне обстреляли ТЦК и СП в Полтаве. Два человека погибли, еще почти шесть десятков — травмировались.

обстрелы военкомат мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации