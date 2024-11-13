Бронювання працівників — чому Дія не показує дані роботодавцю

Працівники підприємства виготовляють ресори. Фото: УНІАН

Інколи у роботодавців критичного підприємства, які оформили бронювання своїх працівників, можуть не підтягуватися в "Дії" дані про рішення від територіального центру комплектування. Зокрема, таке може статися, якщо бронювання відбулося у паперовій формі.

Нюанси з бронюванням пояснила адвокатка Марина Бекало.

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Чому в Дію не підтягуються списки на бронювання

Адвокатка зауважила, що якщо роботодавець подавав списки на бронювання в паперовій формі, то в "Дії" ці відомості не з'являться.

Також вона радить дізнатися, чи взяли працівників на спеціальний облік своєчасно. Зазвичай у військовому квитку старого зразку ставлять відповідну відмітку, проте якщо її немає, то це не означає, що таку людину не взяли облік. Можливо, Єдиний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів не підтягнув дані в "Дію" через те, що вони були подані у паперовій формі, а не у цифровій. А отже працівники ТЦК та СП не внесли відомості в "Оберіг" про надання відстрочки, що є грубим порушенням з їх боку.

ТЦК зобов'язане інформувати про надання чи відмову у відстрочці

Постанова КМУ від 5 червня 2024 р. № 650 свідчить, що якщо роботодавець протягом п'яти днів з дня видачі витягу про бронювання працівнику направив повідомлення до ТЦК та СП, то ТЦК та СП мають теж впродовж п'яти днів з дня отримання рішення Мінекономіки про бронювання поставити працівника на спеціальний облік.

"Якщо вони цього не зробили, це з їхнього боку є порушенням, так для працівника ця ситуація є неприємною, але сказати, що вона небезпечна теж не можна, адже ці питання вирішуються та ніхто його не має підстав мобілізувати. Це просто технічний момент ймовірно, ТЦК не внесли відомості в "Оберіг", — пояснює адвокатка.

Що робити, щоб в Дію підтягнулися списки бронювання

Першочергово працівники мають додатково пересвідчитися щодо статусу свого бронювання у "Резерв+". Якщо там теж відсутні такі відомості, то це знову ж таки вказує на бездіяльність ТЦК. В такому випадку надалі потрібно написати письмову заяву з вимогою внести відомості про відстрочку до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Таку заяву можна надіслати Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення або зареєструвати її в ТЦК та СП.

"Можна просто заїхати в ТЦК та СП та нагадати їм, аби вони внесли відомості в "Оберіг". Зазвичай це вирішується на місці, без письмових заяв та вимог, адже це порушення з їхнього боку. Може бути просто людьский фактор, не виключаємо і цей варіант", — пояснила адвокатка.

Нагадаємо, металурги гостро розкритикували темпи бронювання від мобілізації та попередили про ризики зупинок низки підприємств через брак працівників.

Таку ж позицію зайняли й представники бізнесу, які звернули до влади з конкретними вимогами щодо бронювання мобілізації.