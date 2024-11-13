Бронирование работников — почему Дія не показывает данные работодателю

Работники предприятия производят рессоры. Фото: УНИАН

Иногда у работодателей критического предприятия, оформивших бронирование своих работников, могут не подтягиваться в Дія" данные о решениях от территориального центра комплектования. В частности, это может произойти, если бронирование произошло в бумажной форме.

Нюансы с бронированием объяснила адвокат Марина Бекало.

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Почему в Дія не подтягиваются списки на бронирование

Адвокат заметила, что если работодатель подавал списки на бронирование в бумажной форме, то в "Дії" эти сведения не появятся.

Также она советует узнать приняли ли работников на специальный учет своевременно. Обычно в военном билете старого образца ставят соответствующую отметку, однако если ее нет, то это не означает, что такого человека не приняли учет. Возможно, Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов не подтянул данные в "Дія" из-за того, что они были поданы в бумажной форме, а не в цифровой. А значит, работники ТЦК и СП не внесли сведения в Оберег о предоставлении отсрочки, что является грубым нарушением с их стороны.

ТЦК обязан информировать о предоставлении или отказе в отсрочке

Постановление КМУ от 5 июня 2024 г. № 650 свидетельствует, что если работодатель в течение пяти дней со дня выдачи выписки о бронировании работнику, направил уведомление в ТЦК и СП, то ТЦК и СП имеют также в течение пяти дней со дня получения решения Минэкономики по бронированию поставить работника на специальный учет.

"Если они этого не сделали, это с их стороны является нарушением, так для работника эта ситуация неприятна, но сказать, что она опасна тоже нельзя, ведь эти вопросы решаются и никто его не имеет оснований мобилизовать. Это просто технический момент, вероятно, ТЦК не внесли сведения в Оберег", — объясняет адвокат.

Что делать, чтобы в действие подтянулись списки бронирования

В первую очередь работники должны дополнительно убедиться в статусе своего бронирования в Резерв+. Если там отсутствуют такие сведения, то это опять же указывает на бездействие ТЦК. В таком случае в дальнейшем следует написать письменное заявление с требованием внести сведения об отсрочке в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Такое заявление можно прислать Укрпочтой заказным письмом с описанием вложения или зарегистрировать его в ТЦК и СП.

"Можно просто заехать в ТЦК и СП и напомнить им, чтобы они внесли сведения в Оберег. Обычно это решается на месте, без письменных заявлений и требований, ведь это нарушение с их стороны. Может быть просто человеческий фактор, не исключаем и этот вариант", — объяснила адвокат.

Напомним, металлурги остро раскритиковали темпы бронирования от мобилизации и предупредили о рисках остановок ряда предприятий через нехватку работников.

Такую же позицию заняли и представители бизнеса, которые обратили к власти конкретные требования по бронированию мобилизации.