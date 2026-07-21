Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чотири вбивства людей в ТЦК: Лубінець назвав найгірші регіони за дотриманням прав людини

Чотири вбивства людей в ТЦК: Лубінець назвав найгірші регіони за дотриманням прав людини

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 18:20
Чотири вбивства людей в ТЦК: Лубінець назвав найгірші регіони за дотриманням прав людини
Мобілізація в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зафіксували чотири випадки, коли людину вбили в приміщенні ТЦК. Є ва регіони, в яких найгірша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації, серед них Київщина. 

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. 

Смерть в ТЦК 

"За нашою інформацією є вже чотири випадки, коли людина померла, людину просто вбили в приміщеннях ТЦК та СП. Це Київський та Дніпропетровський регіони", – сказав Лубінець. 

Він додав, що найбільш критична ситуація на Закарпатті, адже там щоміся змінюють керівника обласного ТЦК та СП — призначають його на 30 днів виконувачем обовʼязків, потім роблять е повторно. Лубінеь називає е юридичною прогалиною, якщо керівника не призначають повноцінно.  

Також проблемними вважають Одеський та Львівський регіони. Однак, Лубінеь наголошує і на хороших прикладах роботи ТЦК. 

Читайте також:

"Є два позитивні регіони, про які не можу не сказати. Це Кіровоградська область і Хмельницька область. Кіровоградський регіон і місто Кропивницький, з урахуванням критеріїв кількості людей які проживають і кількість мобілізованих — він на першому місті. Якщо у нас є найкращі практики в статистиці, чому керівникам обласного рівня не показувати, як проводити мобілізацію без порушення прав громадян і скоєння подібних кримінальних правопорушень", — додав Лубінець.  

Нагадаємо, в ефірі Новини.LIVE Дмитро Лубінець заявив про катування, побої та знущання над людьми з боку ТЦК. В деяких випадках е призвело до вбивства, яке хотіли приховати від родини. 

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині чоловік помер на другу добу після мобілізації, хоча рідним сповістили про його смерть набагато пізніше. 

смерть вбивство мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації