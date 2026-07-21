Чотири вбивства людей в ТЦК: Лубінець назвав найгірші регіони за дотриманням прав людини

Мобілізація в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зафіксували чотири випадки, коли людину вбили в приміщенні ТЦК. Є ва регіони, в яких найгірша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації, серед них Київщина.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Смерть в ТЦК

"За нашою інформацією є вже чотири випадки, коли людина померла, людину просто вбили в приміщеннях ТЦК та СП. Це Київський та Дніпропетровський регіони", – сказав Лубінець.

Він додав, що найбільш критична ситуація на Закарпатті, адже там щоміся змінюють керівника обласного ТЦК та СП — призначають його на 30 днів виконувачем обовʼязків, потім роблять е повторно. Лубінеь називає е юридичною прогалиною, якщо керівника не призначають повноцінно.

Також проблемними вважають Одеський та Львівський регіони. Однак, Лубінеь наголошує і на хороших прикладах роботи ТЦК.

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"Є два позитивні регіони, про які не можу не сказати. Це Кіровоградська область і Хмельницька область. Кіровоградський регіон і місто Кропивницький, з урахуванням критеріїв кількості людей які проживають і кількість мобілізованих — він на першому місті. Якщо у нас є найкращі практики в статистиці, чому керівникам обласного рівня не показувати, як проводити мобілізацію без порушення прав громадян і скоєння подібних кримінальних правопорушень", — додав Лубінець.

Нагадаємо, в ефірі Новини.LIVE Дмитро Лубінець заявив про катування, побої та знущання над людьми з боку ТЦК. В деяких випадках е призвело до вбивства, яке хотіли приховати від родини.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині чоловік помер на другу добу після мобілізації, хоча рідним сповістили про його смерть набагато пізніше.