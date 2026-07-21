Четыре убийства людей в ТЦК: Лубинец назвал регионы с наихудшей ситуацией в области соблюдения прав человека

Мобилизация в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине зафиксировали четыре случая, когда человека убили в помещении ТЦК. Есть регионы, в которых сложилась самая тяжелая ситуация с соблюдением прав человека во время мобилизации, в том числе Киевская область.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смерть в ТЦК

"По нашей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда человек умер, его просто убили в помещениях ТЦК и СП. Это Киевская и Днепропетровская области", — сказал Лубинец.

Он добавил, что наиболее критическая ситуация в Закарпатье, ведь там каждый месяц меняют руководителя областного ТЦК и СП — назначают его на 30 дней исполняющим обязанности, затем повторяют эту процедуру. Лубинец называет это юридической лазейкой, если руководителя не назначают полноценно.

Также проблемными считаются Одесский и Львовский регионы. Однако Лубинец отмечает и хорошие примеры работы ТЦК.

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"Есть два положительных региона, о которых не могу не сказать. Это Кировоградская и Хмельницкая области. Кировоградский регион и город Кропивницкий, с учетом критериев численности населения и количества мобилизованных, занимают первое место. Если у нас есть передовой опыт в статистике, почему бы не показать руководителям областного уровня, как проводить мобилизацию без нарушения прав граждан и совершения подобных уголовных правонарушений", — добавил Лубинец.

Напомним, в эфире Новини.LIVE Дмитрий Лубинец заявил о пытках, побоях и издевательствах над людьми со стороны ТЦК. В некоторых случаях это привело к убийству, которое хотели скрыть от семьи.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина скончался на вторые сутки после мобилизации, хотя родственникам сообщили о его смерти гораздо позже.