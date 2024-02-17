Дати відстрочку чоловікам, у яких вагітні дружини — петиція на сайті Президента
На сайті Президента України зʼявилась петиція з проханням надати відстрочку на рік чоловікам, у яких вагітні дружини. Наразі вона зібрала 755 голосів з необхідних 25 000.
Відповідна петиція зʼявилась на сайті Президента в понеділок, 12 лютого.
Відстрочка для майбутніх тат
Автор петиції Сергій Нечай просить дати відстрочку від служби в армії на рік чоловікам, чиї дружини при надії.
Аргументується петиція низькою народжуваністю в Україні. Нібито, якщо за вагітну дружину давати відстрочку від служби, то й народжуваність в країні значно зросте.
"Шановний Володимире Олександровичу, вже багато років в Україні дуже низька народжуваність, а особливо у теперішній час. Пропоную надати відстрочку від призову до лав збройних сил України чоловікам призовного віку, дружина яких вагітна. Впевнений що таким чином народжуваність в Україні дуже сильно зросте", — йдеться в петиції.
Автор пропонує надавати відстрочку саме на рік, щоб чоловік міг бути з дружиною весь період вагітності та перші місяці життя дитини.
Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації необхідно зібрати пакет документів і написати заяву. А також — прийти в ТЦК особисто.
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