Вагітна жінка. Фото: google.com

На сайті Президента України зʼявилась петиція з проханням надати відстрочку на рік чоловікам, у яких вагітні дружини. Наразі вона зібрала 755 голосів з необхідних 25 000.

Відповідна петиція зʼявилась на сайті Президента в понеділок, 12 лютого.

Відстрочка для майбутніх тат

Автор петиції Сергій Нечай просить дати відстрочку від служби в армії на рік чоловікам, чиї дружини при надії.

Аргументується петиція низькою народжуваністю в Україні. Нібито, якщо за вагітну дружину давати відстрочку від служби, то й народжуваність в країні значно зросте.

"Шановний Володимире Олександровичу, вже багато років в Україні дуже низька народжуваність, а особливо у теперішній час. Пропоную надати відстрочку від призову до лав збройних сил України чоловікам призовного віку, дружина яких вагітна. Впевнений що таким чином народжуваність в Україні дуже сильно зросте", — йдеться в петиції.

Автор пропонує надавати відстрочку саме на рік, щоб чоловік міг бути з дружиною весь період вагітності та перші місяці життя дитини.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації необхідно зібрати пакет документів і написати заяву. А також — прийти в ТЦК особисто.