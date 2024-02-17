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Дати відстрочку чоловікам, у яких вагітні дружини — петиція на сайті Президента

17 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Дати відстрочку чоловікам, у яких вагітні дружини — петиція на сайті Президента
Вагітна жінка. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

На сайті Президента України зʼявилась петиція з проханням надати відстрочку на рік чоловікам, у яких вагітні дружини. Наразі вона зібрала 755 голосів з необхідних 25 000. 

Відповідна петиція зʼявилась на сайті Президента в понеділок, 12 лютого. 

Відстрочка для майбутніх тат

Автор петиції Сергій Нечай просить дати відстрочку від служби в армії на рік чоловікам, чиї дружини при надії. 

Аргументується петиція низькою народжуваністю в Україні. Нібито, якщо за вагітну дружину давати відстрочку від служби, то й народжуваність в країні значно зросте. 

"Шановний Володимире Олександровичу, вже багато років в Україні дуже низька народжуваність, а особливо у теперішній час. Пропоную надати відстрочку від призову до лав збройних сил України чоловікам призовного віку, дружина яких вагітна. Впевнений що таким чином народжуваність в Україні дуже сильно зросте", — йдеться в петиції. 

Автор пропонує надавати відстрочку саме на рік, щоб чоловік міг бути з дружиною весь період вагітності та перші місяці життя дитини.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації необхідно зібрати пакет документів і написати заяву. А також — прийти в ТЦК особисто.

війна
петиція
вагітність
мобілізація
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демобілізація

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