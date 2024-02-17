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Дать отсрочку мужчинам, у которых беременные жены — петиция на сайте Президента

17 февраля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Дать отсрочку мужчинам, у которых беременные жены — петиция на сайте Президента
Беременная женщина. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

На сайте Президента Украины появилась петиция с просьбой предоставить отсрочку на год мужчинам, у которых беременные супруги. Пока что она собрала 755 голосов из необходимых 25 000.

Соответствующая петиция появилась на сайте Президента в понедельник, 12 февраля.

Отсрочка для будущих пап

Автор петиции Сергей Нечай просит дать отсрочку от службы в армии на год мужчинам, чьи жены при надежде.

Аргументируется петиция низкой рождаемостью в Украине. Вроде бы, если за беременную жену давать отсрочку от службы, то и рождаемость в стране значительно возрастет.

"Уважаемый Владимир Александрович, уже много лет в Украине очень низкая рождаемость, а особенно в настоящее время. Предлагаю предоставить отсрочку от призыва в ряды вооруженных сил Украины мужчинам призывного возраста, жена которых беременна. Уверен, что таким образом рождаемость в Украине очень сильно возрастет", — говорится в петиции.

Автор предлагает предоставлять отсрочку именно в год, чтобы муж мог быть с женой весь период беременности и первые месяцы жизни ребенка.

Напомним, чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо собрать пакет документов и написать заявление. А также прийти в ТЦК лично.

война
петиция
беременность
мобилизация
отсрочка
демобилизация

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