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ДБР у Львові проводило обшуки у військовому коледжі — у чому підозрюють

28 травня 2024 11:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ДБР у Львові проводило обшуки у військовому коледжі — у чому підозрюють
Співробітники Державного бюро розслідування. Фото ілюстративне: vesti.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснюють обшуки у Військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Одного з посадовців підозрюють в організації втечі за кордон ухилянта.

Про це йдеться на сторінці Військового коледжу сержантського складу у Facebook у вівторок, 28 травня.

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Розслідування ДБР

Як зазначено у повідомленні, правоохоронні органи розслідують кримінальну справу, яка стосується ймовірної причетності однієї з посадових осіб Військового коледжу сержантського складу до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян через державний кордон України. Ці громадяни не мали права виїжджати з країни під час воєнного стану. 

Керівництво Військового коледжу запевняє, що всіляко сприяє правоохоронним органам в об'єктивному розслідуванні цього кримінального провадження.

"Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами та надаємо всю необхідну підтримку для всебічного та об’єктивного розслідування. Наша мета — встановити істину та забезпечити дотримання законності у всіх аспектах діяльності коледжу", — наголошують у коледжі.

ДБР у Львові проводило обшуки у військовому коледжі — у чому підозрюють - фото 1
Допис скриншоту Військового коледжу сержантського складу

Про обшуки в академії сухопутних військ та її структурному підрозділі першою повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик.

"За даними слідства, пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу НАСВ за грошову винагороду у розмірі 13 000 доларів США обіцяв допомогти чоловіку у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку за кордон", — написала Яцик.

ДБР у Львові проводило обшуки у військовому коледжі — у чому підозрюють - фото 2
Допис скриншоту Юлії Яцик

Нагадаємо, що на Донеччині правоохоронців викрили у хитрій схемі, пов'язаній з незаконним нарахуванням бойових доплат підлеглим. Четверо посадовців безпідставно нарахували понад 2,6 млн гривень бойових доплат підлеглим.

Раніше ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень.

ДБР
навчання
військові
розслідування
ухилянти

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